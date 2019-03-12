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ديني

الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:46 م
اقتحام قوات الاحتلال
اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، والاعتداء على المصلين فيه، وإغلاق بواباته، مشددا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

أكد الأزهر الشريف على حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية.

كما حذر الأزهر الشريف، من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.

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