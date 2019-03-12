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ديني

الإفتاء: السنة مثل الشجرة.. وشهر رجب أيام توريقها

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:32 م
أيام شهر رجب بمثابة
أيام شهر رجب بمثابة توريق الشجرة
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن السنَة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قُطَّافها.

وناشدت الإفتاء، مَن سوَّد صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر.

وتابعت: شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة، قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر للزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع.

واستشهدت بما ورد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

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