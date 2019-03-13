ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أيرلندا: توقعنا رفض البرلمان البريطاني خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:07 ص
وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية في أيرلندا سيمون كوفيني
قال وزير الشؤون الخارجية في أيرلندا سيمون كوفيني، إن التوقعات خلال الأيام القليلة الماضية كانت تشير إلى أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي سوف تواجه "هزيمة ثقيلة".

ودعا كوفيني، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الثلاثاء، إلى التزام الهدوء في المرحلة الحالية، قائلًا "نحتاج الآن إلى الصبر والهدوء حتى يتسنى لهذه العملية في ويستمينستر أن تأخذ مسارها".

ولم يتطرق الوزير الأيرلندي إلى المزيد حول ذلك.

يُشار إلى أن نواب البرلمان البريطاني قد صوتوا في وقت سابق اليوم ضد خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الظهير الأيسر.. فيديو

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

ترامب يكشف سبب وقوع حوادث طائرات بوينج

أول تعليق من الولايات المتحدة على قرارات الرئيس الجزائري بوتفليقة

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة على قانوني التصالح في مخالفات البناء نهائيا ومزاولة مهنة الطب

الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

BMW تخطط لغزو الأسواق بـ سيارات ذاتية القيادة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 13/3/2019 في مصر والدول العربية

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

مكافأة خاصة من فرجاني ساسي ومحمود علاء لشباب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

قصة الطالب «كيرة» مرعب الإنجليز.. طاردته إنجلترا 12 عاما وقتله العملاء في تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو
هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو
منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو
على طريقة نمبر وان.. محمد إمام وسط المعجبين أثناء تصوير هوجان.. فيديو
مستشار البنوك الأمريكية: الأسعار ترتفع بطريقة كوميدية بسبب جشع بعض التجار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟