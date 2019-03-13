أيرلندا: توقعنا رفض البرلمان البريطاني خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الشؤون الخارجية في أيرلندا سيمون كوفيني، إن التوقعات خلال الأيام القليلة الماضية كانت تشير إلى أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي سوف تواجه "هزيمة ثقيلة".





ودعا كوفيني، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الثلاثاء، إلى التزام الهدوء في المرحلة الحالية، قائلًا "نحتاج الآن إلى الصبر والهدوء حتى يتسنى لهذه العملية في ويستمينستر أن تأخذ مسارها".





ولم يتطرق الوزير الأيرلندي إلى المزيد حول ذلك.



