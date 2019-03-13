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محافظات

رفع أسلاك الجهد المتوسط من أعلى منازل جنوب الأقصر..صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:52 ص
رفع اسلاك الجهد المتوسط
رفع اسلاك الجهد المتوسط من اعلى منازل جنوب الاقصر
شمس يونس
قال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر: إنه في إطار اهتمامات المستشار محافظ الأقصر في تقديم الخدمات لمواطني إسنا وأيضا توفير الحماية والأمان الكامل لأرواحهم ولمنازلهم وذلك برفع أسلاك الجهد المتوسط التي تمر أعلى منازل المواطنين بمركز ومدينة إسنا. 

وأشار إلى موافقة المحافظ واعتماده خمسة كيلو متر كابلات أرضية في الخطة الاستثمارية وذلك لخدمة المواطنين والحفاظ على أرواحهم من خطورة الأسلاك المعلقة. 

وأضاف أنه يتم الآن رفع مسافة 5كم بدائر المركز التي تمر على أكثر من 200 منزل بالمناطق (بمدينة اسنا نجع العرب - قرية الشغب بمنطقة المعهد الديني الأزهري. 
- قرية الدير بمنطقة وحدة الإسعاف والعلاج الطبيعي. 
- قرية الحلة بجوار أرض الصرف الصحي وقرية الحليلة. 
- قرية الكيمان وعزبة البرج - قرية توماس خلف المدرسة الفنية - بقرية كومير بجوار الوحدة الصحية ).

رفع أسلاك الجهد المتوسط من أعلى منازل جنوب الأقصر..صور
رفع أسلاك الجهد المتوسط من أعلى منازل جنوب الأقصر..صور
رفع أسلاك الجهد المتوسط من أعلى منازل جنوب الأقصر..صور
رفع أسلاك الجهد المتوسط من أعلى منازل جنوب الأقصر..صور

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