أبوجريشة يجتمع مع ثلاثي الإسماعيلي استعدادا لـ الأفريقي

اجتمع محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، بثلاثي الفريق محمود عبدالعاطي دونجا وطارق طه وإبراهيم عبدالخالق، وذلك خلال سفر البعثة إلى تونس.



وسافرت بعثة الدراويش إلى تونس من أجل الاستعداد لمواجهة فريق الأفريقي التونسي يوم السبت المقبل في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وحفز أبوجريشة اللاعبين قبل تلك المباراة المرتقبة، مشددًا عليهم ضرورة تقديم عرض جيد يليق بإسم الدراويش على الرغم من توديع دورى أبطال أفريقيا.