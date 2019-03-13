ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.41%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.11%.



وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.28%.



