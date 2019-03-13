في اليوم العالمي للنوم تعرف على فوائده.. يخفض الوزن ويقي من الاكتئاب

بمناسبة اليوم العالمي للنوم الذي يوافق 13 مارس من كل عام، يمكنك التعرف على فوائده الصحية ومدى تأثيرها على الجسم ككل.



الدكتور عبد الرحمن شمس "خبير التغذية"، يؤكد أن البشر جميعا يحتاجون إلى النوم بشكل صحي لعدم التأثير السلبي على جميع أجزاء الجسم.



وأوضح "شمس" أن هناك فوائد كثيرة للنوم أبرزها المحافظة على الوزن: النوم الجيد ينظم الشهية لأن الحرمان من النوم الجيد يحفز إفراز هرمون جريلين (بالإنجليزيّة: ghrelin) الذي يزيد الشهية، ويقلل إفراز هرمون الليبتين (بالإنجليزيّة: leptin) الذي يثبط الشهية، كما توصلت الكثير من الدراسات إلى أن النوم لفترات قصيرة يزيد فرص الإصابة بالسمنة بنسبة 89% لدى الأطفال، و55% لدى البالغين.



النوم الجيد يعزز وظائف الدماغ : النوم الجيد يساعد على تدفق الدم للدماغ، فيزيد القدرة على التركيز، ويحسن مهارة حل المشاكل كما أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الأطباء الذين استمروا فى العمل لمدة 24 ساعة ارتكبوا الكثير من الأخطاء بنسبة تصل إلى 36%.



النوم الجيد يعزز الأداء الرّياضي: تشير الكثير من الدراسات إلى أن النوم الجيد يفيد الكثيرين من الرياضيين فى الأداء الرياضى سواء سرعة المشى أو قبضة اليد والقوة في تحريك الأطراف.



الوقاية من الأمراض: أثبتت مراجعة لخمس عشرة دراسة أن النّوم ما بين 7-8 ساعات يوميا يقلل فرص الإصابة بأمراض مزمنة، منها: أمراض القلب، والسّكتة الدّماغيّة، ويؤثر على نسبة السّكر في الدّم، ويقي من مرض السكري من النوع الثاني.



الوقاية من من الأمراض النفسية أبرزها الاكتئاب: النوم الجيد، يعزز المزاج ويساعد على فرز الهرمون المسؤول عن السعادة ،لذلك يمنع من الإصابة بالاكتئاب وبعض الأمراض النفسية وكثرة الفكر وإرهاق النفس.



ووفقًا لموقع healthline، إليك أهم فوائد النوم على الظهر:



1- يحافظ على العمود الفقري والرقبة بوضعية مستقيمة.

2- يقلل من الصداع والتوتر.

3- يساعد على استرخاء عضلات اليدين والقدمين.

4- يجنبك تجاعيد الوجه و مشاكل الحبوب والبثور.

5- يساعد على تدفق الدورة الدموية في الجسم.



ولكي تدرب نفسك على النوم على الظهر، عليك الاستعانة بوسادة وضعها تحت ركبتيك، سيساعد ذلك على تخفيف الألم على العمود الفقري، مع حركة اليدين والقدمين، مع ضمان النوم على مرتبة مريحة ومستقيمة حتى لا تسبب لك آلاما بالظهر بعد الاستيقاظ.