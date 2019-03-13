أكاديمية الفنون تكرم محمود حبشي المشرف على تطوير قناة مصر الأولى

كرمت أكاديمية الفنون محمود حبشي مصمم الديكورات والمستشار الفني بمكتب رئيس الهيئة الوطنية والمشرف علي تطوير قناة مصر الاولي من حيث الصورة.



وجاء التكريم بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم وأشرف زكي رئيس الاكاديمية وذلك ضمن تشجيع الأكاديمية للاوائل بدفعة ٢٠١٢ ومنهم حبشي والذين حقق معظمهم نجاحات عديدة في مجال العمل الفعلي واصبحو اسماء يشار إليها بالبنان في المواقع والهيئات التي التحقوا بها.



يشار الي أن حبشي تولي عملية تطوير الديكور للقناة الأولى وقبلها عمل لسنوات في قناة أون تي في واحدث نقلة نوعية في الصورة بها نظرا لاستخدامه أحدث وسائل التكنولوجيا والتصميمات المتجددة في عمله ما كان داعيا لدي حسين زين رئيس الوطنية للإعلام لاختياره والاعتماد عليه في عملية تغيير الشكل بقناة مصر.