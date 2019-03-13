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استمرار عمليات التعقيم في الغردقة للقضاء على الكلاب الضالة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:34 م
القضاء على الكلاب
القضاء على الكلاب الضالة بالغردقة
إبراهيم جادالله
واصلت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، لليوم الثاني، في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع المنظمة السويسرية Susy Utizinger Foundation، إجراء عدد من العمليات الجراحية للحيوانات الأليفة، وهي عمليات التعقيم لكلاب وقطط الشوارع فى محاولة للقضاء على مشكلة الكلاب الضالة بنطاق المحافظة بالطرق العلمية البيطرية السليمه وإعطاء التحصينات والعلاجات المناسبة للحالات المرضية. 

وأشار الدكتور وحيد رفعت، نقيب البيطريين بالبحر الأحمر، في بيان، الأربعاء، إلى أن البروتوكول هو تعاون مصري سويسري لتدريب الأطباء البيطريين بالغردقة، لتنمية مهاراتهم وإكسابهم للخبرات العلمية والعملية التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل مما يحقق الرقى بمستوى المهنة والنهوض بالمستوى التعليمي للأطباء البيطريين. 

وذكر "رفعت" يحاضر فى الدورات البروفيسور ماركوس تراشل بروفيسير جراحات الحيوانات الاليفة وفريق عمل سويسرى وبالاشتراك مع مستشفى Blue Moon، حيث يتم شرح القواعد الأساسية للعمليات الجراحية، على تستمر فعاليات البروتوكول لمدة أسبوع كامل.

وقال نقيب بيطريي البحر الأحمر، إن الدورة التدريبية مجانية تماما لجميع الأطباء ويحصل المتدرب على شهادة اجتياز الدورة التدريبية.

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