حكم قضائي بحبس مدير حملة ترامب السابق

حكم قاض أمريكي على بول مانافورت، رئيس الحملة السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسجن لمدة 73 شهرا بتهمة التآمر لمدة 30 شهرا.



ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع حكم على حبسه لمدة 47 شهرًا بتهم الاحتيال الضريبي والمصرفي.



يُذكر أن عددًا من مساعدي ورجال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه إليهم تهم مختلفة بالتآمر، والتعاون مع روسيا في التدخل بالانتخابات الرئاسية.

