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رياضة

الوداد يستعيد نجمه لمواجهة صن داونز في بطولة الأفريقية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:57 م
الوداد المغربي
الوداد المغربي
حسن العمدة
استعاد نادي الوداد البيضاوي، خدمات لاعبه محمد نهيري، قبل الموقعة المرتقبة أمام ضيفه ماميلودي صن داونز جنوب الأفريقي، السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد البيضاوي قد خسر جهود نجمه نهيري، في المباراة السابقة أمام أسيك الإيفواري في الجولة الماضية، بسبب عقوبة الانضباط، الشيء الذي ترك الفراغ الكبير في تشكيلة الفريق المغربي.

ولا شك أن عودة محمد نهيري تعتبر من الأنباء السعيدة للوداد البيضاوي، الذي يسعى لتسجيل نتيجة إيجابية أمام صن داونز.

ويحتل الوداد البيضاوي، وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ماميلودي صن داونز.

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