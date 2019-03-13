واتساب يختبر ميزة جديدة تسمح بالتأكد من صحة الصور المستلمة

يعتبر تطبيق واتساب WhatsApp من أكبر منصات التراسل على مستوى العالم، ويضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم الذين يشاركون المحتويات المتعددة على شبكة التواصل الاجتماعي، وعادة ما يكون بعض المحتوى الذي تمت مشاركته خاطئا ومن الصعب التحقق من صحته.



وللتأكد من أن الصورة ليست مزيفة، نتجه، نحن المستخدمون، للبحث عنها على جوجل الذي يسهل من تحديد مصدر الصورة بسهولة، وفي نفس السياق، يريد واتساب تطبيق هذه الفكرة على منصته، وسيتيح للمستخدمين التأكد من صحة الصورة مباشرة داخل التطبيق، وفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo.



وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين البحث عن الصور التي ارسلتها او استلمتها في دردشاتك على الويب.



ويتم اختبار هذه الميزة حاليا، لكنها غير متاحة حتى الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي أو لعامة المستخدمين.