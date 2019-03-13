بعد مشاركته أمام ليفربول.. رقم فريد لـ مانويل نوير في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





ويسجل الحارس الألماني مانويل نوير حامي عرين الفريق البافاري مشاركته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح سادس حارس مرمى يصل لهذا الرقم من المباريات في البطولة، حيث سبقه في هذا الإنجاز الألماني أوليفر كان، والإسبانيان إيكر كاسياس وفيكتور فالديز والإيطالي جيانلوجي بوفون، والتشيكي بيتر تشيك.



