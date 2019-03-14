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رياضة

بعد خروج البايرن.. رقم سلبي لألمانيا في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 13 عاما

الخميس 14/مارس/2019 - 12:06 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهت مباراة فريقي بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، إلى فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا؛ليتأهل ليفربول لدور ربع النهائي.

وبخروج بايرن ميونخ اليوم، ومواطنه شالكه بعد خسارته من مانشستر سيتي، وبروسيا دورتموند الأسبوع الماضي أمام توتنهام هوتسبير، سيقام دور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006 بدون أي فريق ألماني، حين خرج فريقا فيردر بريمن، وبايرن ميونخ، من دور الـ16 من بطولة عام 2006 من فريقي يوفنتوس، وإي سي ميلان على الترتيب، ومن بعدها شهد دور الـ8 تواجد فريق ألماني واحد على الأقل، لكن بطولة هذا العام كانت صعبة على الألمان؛ لتخرج جميع الفرق الألمانية الثلاث من دور الـ16.

يذكر أن المنتخب الألماني ودع بطولة كأس العالم روسيا 2018 من دور المجموعات.

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