الطيران السوري يشن ضربات جوية مكثفة ضد مسلحين في إدلب

كثفت القوات السورية الحكومية عملياتها الجوية بدعم من طائرات روسية، على بلدات تسيطر عليها جماعات مسلحة معارضة في إدلب.





ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن معارضين ورجال إنقاذ، أن عمليات جوية مكثفة يشنها الطيران السوري على آخر جيب للمعارضة شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.





وأشارت مصادر إلى أن نحو 4 ملايين شخص يعيشون داخل هذا الجيب، منهم مئات الآلاف من المعارضين والمسلحين الذين فروا إلى هناك من أنحاء مختلفة من سوريا.





وبحسب سكان في مدينة إدلب، فإن المدينة تعرضت لما لا يقل عن 12 ضربة جوية، شملت أهدافها سجنا للمدنيين.



