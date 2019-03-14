ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الطيران السوري يشن ضربات جوية مكثفة ضد مسلحين في إدلب

الخميس 14/مارس/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
حسن محرم
كثفت القوات السورية الحكومية عملياتها الجوية بدعم من طائرات روسية، على بلدات تسيطر عليها جماعات مسلحة معارضة في إدلب.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن معارضين ورجال إنقاذ، أن عمليات جوية مكثفة يشنها الطيران السوري على آخر جيب للمعارضة شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.

وأشارت مصادر إلى أن نحو 4 ملايين شخص يعيشون داخل هذا الجيب، منهم مئات الآلاف من المعارضين والمسلحين الذين فروا إلى هناك من أنحاء مختلفة من سوريا.

وبحسب سكان في مدينة إدلب، فإن المدينة تعرضت لما لا يقل عن 12 ضربة جوية، شملت أهدافها سجنا للمدنيين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها وجهت بالتنسيق مع تركيا ضربات استهدفت مستودعات للطائرات المسيرة والأسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام المتطرفة في إدلب.

ترشيحاتنا

سلاف فواخرجي: الحرب في سوريا حرمتني من الظهور في الدراما المصرية ..فيديو

سلاف فواخرجي: تصريحاتي عن الغرور مقتطعة من إجابة عن سؤال مستفز ..فيديو

المجلس الوطني السوداني: عدد المتظاهرين تراجع.. وفض تجمعاتهم في ساعة

الرئيس الفلبيني يصف نساء بارزات في الجيش والشرطة بالعاهرات.. فيديو

شاهد.. مهندستا بترول تعملان في مواقع للتنقيب على غرار فيلم للرجال فقط

الطيران السوري يشن ضربات جوية مكثفة ضد مسلحين في إدلب

خطوات على طريق التقدم.. مصر تسعى لاستعادة الريادة الأفريقية.. الشهراني: أم الدنيا البوابة الرئيسية لعبور الخليج للقارة السمراء.. وخبراء يشددون: لابد من إزالة العقبات أمام القطاع الخاص

مواصفات وسعر شيفروليه ترافرس 2019

6 أرقام من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة في الدقهلية

#بايرن_ليفربول .. النيران الصديقة تمنح التعادل للبافاري .. فيديو

المجلس الوطني السوداني: دول عربية سخَّرت قنواتها لبث الفتنة في الخرطوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟