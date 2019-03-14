الشهاوي: الشائعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بحروب الجيل الرابع.. فيديو

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الشائعات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحروب الجيل الرابع والتي تعتمد على تدمير نفسك بنفسك.



وتابع "الشهاوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن حروب الجيل الرابع تعتمد على الحرب بالوكالة، ومن خلال عمليات وحرب نفسية.



وأشار "الشهاوي" إلى أن التنظيم الإخواني الإرهابي قائم على ترويج الشائعات، مشيرًا إلى أن الشائعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق، ولكن في تلك الفترة يؤلفها أهل الشر والتيارات المعادية للوطن.

