ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشهاوي: الشائعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بحروب الجيل الرابع.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 11:43 ص
حروب الجيل الرابع
حروب الجيل الرابع
ندى فتح الله
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الشائعات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحروب الجيل الرابع والتي تعتمد على تدمير نفسك بنفسك.

وتابع "الشهاوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن حروب الجيل الرابع تعتمد على الحرب بالوكالة، ومن خلال عمليات وحرب نفسية.

وأشار "الشهاوي" إلى أن التنظيم الإخواني الإرهابي قائم على ترويج الشائعات، مشيرًا إلى أن الشائعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق، ولكن في تلك الفترة يؤلفها أهل الشر والتيارات المعادية للوطن.

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 11 شخصا في انفجار خط للغاز بجنوب إيران

بروتوكول بين قطاع الأعمال والإسكان لاستغلال مليون متر بالقاهرة الجديدة

الحلفاوي عن غياب الأهلي عن البطولة العربية: القرار إجباري

غرامة مثيرة للجدل على الصحفيين حال تخلفهم عن المشاركة بالانتخابات

رجل يجلد زوجته بوحشية على ظهرها أمام الناس.. دجال وراء الجريمة

حجازي يحقق رقما مميزا في فوز بروميتش بثلاثية أمام سوانزي سيتي

هل نسيت أين ركنت؟.. خطوات بسيطة لتجد سيارتك باستخدام الهاتف

شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

الكاف يحدد شروط حضور قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 279 سجينا

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار BMW 740 بعد إلغاء الجمارك ..فيديو

بيان منتظر من اتحاد السلة بشأن مشاركة مصر فى كأس العالم بعد خطأ الكونغو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربي الأفريقي .. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة ورفع حالة الطوارئ .. صور

فيديو

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل
الشهاوي: الشائعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بحروب الجيل الرابع.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
مسئول تركي يتجاهل صوت الأذان خلال مؤتمر جماهيري.. فيديو
خبير معلومات يكشف علاقة بطء الإنترنت بـ تعطل الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟