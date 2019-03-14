وزير الآثار يبحث مع السفير التشيكي بالقاهرة التعاون وتبادل الخبرات.. صور

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير جان فولك سفير التشيك بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في الزمالك.



وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتبادل الخبرات في مجالات المتاحف والآثار المختلفة.



وخلال اللقاء أشاد السفير بالعلاقات التى تربط بين الدولتين خاصة فى مجال الأثار وحرص بلاده الشديد على تعزيز أواصر التعاون خاصة في مجال العمل الأثري.