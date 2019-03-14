ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.



وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الخميس، فقد وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة في المخطاف الخارجي، في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وغادر الميناء 821 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44 ألفا و731 طنا من البضائع العامة، منها 122 سيارة نقل محملة بـ 6227 طن قمح؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 123 ألفا و646 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55 ألفا و803 أطنان.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4000 طن يوريا و8334 طن فوسفات و1540 طن رمل وألف طن أرز، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15 ألفا و612 طن حديد و1620 طن أرز و21 ألفا و362 طن ذرة و2462 طن فول و1100 طن ألواح جبس و5500 طن صويا.