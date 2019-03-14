غياب خالد بوطيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب المقبلة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 20 مارس الجاري.



يأتي غياب بوطيب عن الزمالك بسبب انضمامه للمنتخب المغربي الذي سيواجه مالاوي يوم 22 من الشهر الجاري في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بمصر الصيف المقبل.



ويشارك بعدها اللاعب مع المنتخب المغربي في مباراة ودية أمام نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري.