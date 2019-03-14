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رياضة

غياب خالد بوطيب عن مباراة المقاولون العرب

الخميس 14/مارس/2019 - 10:17 م
صدى البلد
ملك موسى
تأكد غياب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب المقبلة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 20 مارس الجاري.

يأتي غياب بوطيب عن الزمالك بسبب انضمامه للمنتخب المغربي الذي سيواجه مالاوي يوم 22 من الشهر الجاري في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بمصر الصيف المقبل.

ويشارك بعدها اللاعب مع المنتخب المغربي في مباراة ودية أمام نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري.

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