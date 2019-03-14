ياسمين رئيس بـ الذهبى والفرو فى أحدث جلسة تصوير ..صور

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " صورا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .



و ظهرت " ياسمين " بإطلاله جديدة ومختلفة ، من خلال إرتدائها ملابس كاجوال عبارة عن جاكيت شتوي فرو وبنطلون من اللون الذهبي.



يذكر ان ياسمين رئيس تواصل تصوير دورها ضمن أحداث فيلم لص بغداد الذي يقوم ببطولته كل من الفنان محمد إمام وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم .