مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بكرداسة برئاسة المستشار علاء المكاوي، احتفالية مساء الخميس، لتكريم الأم المثالية على مستوى مركز كرداسة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.



الاحتفالية برعاية النائب علاء والى آمين عام المحافظة، واللواء فوزي صلاح الدين آمين الشئون المالية، وبإشراف مصطفى السلماوي مرشح الأمين المساعد، وأمال موسي مرشحة أمينة المرأة بمركز كرداسة.



ويوافق الخميس المقبل 21 مارس من كل عام احتفالات عيد الأم.