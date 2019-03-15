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تعليم

التعليم تبدأ توزيع شريحة تابلت أولى ثانوي على الطلاب.. الأحد

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:33 م
تابلت اولى ثانوي
تابلت اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بتابلت طلاب اولى ثانوي، اعتبارًا من يوم الأحد 17 مارس الجاري، جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن يتم تسليم الشريحة يوم الأحد 17 مارس لمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، على أن تستأنف عملية التوزيع في اليوم التالي الاثنين 18 مارس 2019 بباقي المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت عليه التوجه إلى أقرب منفذ بيع خاص بالشركة المصرية للاتصالات، لإنهاء إجراءات استلام الخط طبقًا لشروط الشركة وبدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأوضحت الوزارة أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصورة شهادة ميلاد الطالب وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الخط.

وحددت الوزارة شروط استلام العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات لاستلام الخط ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى كود الموظف.

جدير بالذكر أنه يمكن معرفة أقرب منفذ بيع عن طريق الاتصال بالرقم 140 الخاص بخدمة العملاء أو زيارة الموقع الإلكتروني www.te.eg

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