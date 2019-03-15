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رياضة

مبابي يشارك رابيو عقوبة الكلاسيكو

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:50 م
مبابي
مبابي
نور عادل
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن إدارة باريس سان جيرمان غرمت كيليان مبابي، مهاجم الفريق، مثلما فعلت مع زميله ومواطنه، أدريان رابيو.

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن الإدارة الباريسية غرمت مبابي 180 ألف يورو، لحضوره متأخرا إلى المحاضرة التي سبقت الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، يوم 28 أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن رابيو عوقب أيضًا لنفس السبب، حيث ذهبت أموال الغرامة لمؤسسة بي إس جي الخيرية، كما يحدث في مثل هذه الحالات.

ولفتت الصحيفة إلى أن توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، عاقب اللاعبين بإبعادهما عن التشكيل الأساسي أمام مارسيليا، حيث أشرك مبابي في الدقيقة 62، ليسجل هدفا بعد نزوله بقليل، بينما دخل رابيو في الدقائق الأخيرة.

وسيستضيف سان جيرمان غريمه مارسيليا، الأحد المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

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