محافظ قنا يفتتح فعاليات المؤتمر الدولى الأول دندره والدراسات البطلمية

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، فعاليات المؤتمر الدولي الأول" دندره والدراسات البطلمية.. المعابد المصرية في العصرين البطلمى والروماني" والذى ينعقد في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجارى، برعاية الدكتور خالد العناني- وزير الآثار، واللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا.



حضر افتتاح المؤتمر، الدكتور ممدوح الدماطى" وزير الآثار الأسبق ورئيس المؤتمر"، و أيمن هندى- مدير عام آثار قنا، وعبدالحكيم الصغير- مدير معبد دندره، وعدد من أساتذة ومدرسى الآثار من دول" فرنسا- انجلترا- ألمانيا- بلجيكا- سويسرا" و جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وجنوب الوادى.



أكد اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن المؤتمر هذا العام نتاج لورشة العمل التى انعقدت العام الماضى فى مثل هذا الموعد بمعبد دندره، والتى أوصت فى نهاية فعالياتها بعقد مؤتمر دولى للمهتمين بالآثار البطلمية، حيث ضم المؤتمر علماء من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا، بجانب علماء مصريين من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وجامعة جنوب الوادى.



وأضاف محافظ قنا، نقدم كل الدعم لأى أفكار تساهم فى تسويق الآثار الموجودة بمحافظة قنا والتى يصل عددها إلى 120 أثرا متنوعا ما بين فرعونى وقبطي وإسلامى، وبما يمكننا من وضع قنا على الخرائط السياحية بشكل دائم، لافتًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تطوير لقطاع السياحة وكل ما يساهم فى خدمة القطاع السياحى.



وأشار الدكتور ممدوح الدماطى، إلى أن المؤتمر يهدف إلي إلقاء الضوء علي أبحاث المتخصصين المصريين في معبد دندره من خلال أوراق بحثية وكذلك المعابد المصرية في العصر البطلمى والروماني، كما يهدف المؤتمر إلي تسليط الضوء علي معبد دندره وإبرازه أمام المقاصد السياحية والترويج له إعلاميا من خلال عقد المؤتمر بقاعة مؤتمرات المعبد، وشرح أجزاء المعبد بمعرفة الباحثين المشاركين والإنتهاء بتوصيات من فعاليات المؤتمر.



وتحدث بير زنياني، نائبًا عن مدير المعهد الفرنسى، عن معبد دندره من حيث الإنشاء والتخطيط، واصفًا المعبد بأنه معبد استثنائى، فالهندسة المعمارية له تهدف إلى الكمال المطلق سواء من حيث تقنية البناء أو التصميم المكانى، ففن بناء المعبد عريق كان غرضه حيويًا للحضارة.

