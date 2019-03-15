طلب إحاطة لوزير الشباب لإنشاء نقابة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم النائب حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإنشاء نقابة مهن رياضية للعمالة الغير منتظمة.



وأضاف "عشماوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن هذه النقابة الرياضية تعطي صلاحيات للعمالة الغير منتظمة داخل الهيئات الرياضية والنوادي وغيرها، لمنحها مميزات أيضا لمتحدي الإعاقة بإعفائهم من قيمة الاشتراكات الخاصة بالهيئات الرياضية، وتحفزهم وتعمل على رعايتهم، وتكون تابعة لوزارة الرياضة.



وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن طلب الإحاطة تم مناقشته وفي انتظار الاستجابة من الجهة المعنية لتنفيذ المطلوب.