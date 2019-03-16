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توك شو

شاهد.. كواليس فيلم تيمور وشفيقة تعرض لأول مرة في معكم مع منى الشاذلي

السبت 16/مارس/2019 - 03:57 ص
فيلم تيمور وشفيقة
فيلم تيمور وشفيقة
توك شو
عرضت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الجمعة، كواليس حصرية وجديدة من فيلم "تيمور وشفيقة" بطولة أحمد السقا ومنى زكي.

ويظهر السقا، خلال كواليس وهو يظهر مع ضفدعة يمسك بها ويلعب معها ويغني، مع عرض تصوير بعض المشاهد الصعبة والخطيرة التي أداها السقا خلال الفيلم، كما ظهر السقا وهو يؤدي بعض التدريبات الرياضية الشاقة.

يذكر أن فيلم تيمور وشفيقة تم إنتاجه عام 2007، وتدور أحداثه في إطار قصة حب قوية تنشأ بين تيمور "أحمد السقا" الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسؤولين وشفيقة "منى زكي"، التي تحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك عينت وزيرة، ويكون ظابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه ويحدث بينها خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب وبعد ذلك تترك المناصب من أجل حبيبها.

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