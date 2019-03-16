رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به في هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا

أكدت رئيسة ورزاء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، امس الجمعة، أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" شرقي البلاد، كان لديه ترخيص قانوني للسلاح الذي استخدمه في الهجوم.



وقالت رئيسة الوزراء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه ينبغي بعد هذا الحادث النظر في تغيير قوانين حمل السلاح في نيوزيلندا.



من ناحية أخرى، أكدت الشرطة النيوزيلندية، في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المحكمة التي سيمثل أمامها المشتبه به غدًا، وأنها ستُغلق أمام العامة.



وكانت رئيسة ورزاء نيوزيلندا أكدت في وقت سابق أن المشتبه به يحمل الجنسية الاسترالية.

