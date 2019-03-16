تعرف على موعد تحرك فريق الأهلي لملعب برج العرب لمواجهة شبيبة الساورة

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرابعة والربع مساء، موعدا للتحرك إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري قد تم خلاله الاتفاق على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بنحو 90 دقيقة.



يذكر أن الأهلي يمتلك 7 نقاط في رصيده بدور المجموعات يحتل بها المركز الثاني خلفا لشبيية الساروة الجزائري متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط