يوسف القعيد: نتمنى خروج ملتقى الشباب العربي الأفريقي بنتائج جيدة

قال الكاتب الصحفى يوسف القعيد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي 2019، المنعقد فى أسوان فى الفترة من 16 مارس حتى 18 ذا أهمية كبيرة لمصر، خاصة وأن أفريقيا تعتبر مهمة لمصر ، كما أن مصر هى قلب العروبة.



وأضاف القعيد لـ"صدى البلد": "نتمنى أن يخرج ملتقى الشباب العربى الأفريقى فى أسوان بنتائح ترقى للمستوى اللائق الذى قامت فيه مصر بتنظيم عدد من المؤتمرات الدولية خلال الفترة الأخيرة".



وتعقد فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة من الموضوعات الثرية تتنوع ما بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، ومائدة مستديرة.

