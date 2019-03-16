العثور على جثة سيدة في حالة تعفن بأحد المنازل بقرية العقدة بمنيا القمح

عثر أهالى قرية العقدة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية اليوم "السبت" على جثة سيدة فى أحد منازل القرية وتبين أنها مُتغيبة منذ 3 أشهر عن مسكنها بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق.
وتلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العقدة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، يفيد العثور على جثة "سامية ح" 40 سنة ربة منزل، متغيبة ومحرر محضر بغيابها منذ منتصف شهر ديسمبر الماضى، منذ 3 شهور، واتهمت أسرتها زوجها وصديقه بالتسبب فى اختفائها.
وانتقل رجال مباحث منيا القمح علي الفور الي مكان البلاغ وتبين أن الجثة فى حالة تعفن بمنزل بقرية العقدة دائرة المركز، كما تبين أنه سبق وتم القبض على زوجها وصديقه فى واقعة الغياب، وتم إخلاء سبيلهما لعدم ظهور الزوجة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر 10822 جنح منيا القمح.