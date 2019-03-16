وائل جمعة يكشف عن أفضل ما في الأهلي بعد ثلاثية شبيبة الساورة

كشف وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الأفضل في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت اليوم السبت بإستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الختامية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





وفاز الأهلي على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد سجلهم مروان محسن، وحسين الشحات.





وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة ان الافضل في المباراة كان الدولي التونسي علي معلول، وخلفه مروان محسن، وهذا ما ظهر في اهداف اللقاء.





واضاف:" النادي الاهلي فاز باستحقاق، بفضل أداء اللاعبين الذي كان مميزًا على جميع الأصعدة وفي كافة الخطوط".



