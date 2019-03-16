عبدالحفيظ: الأهلي تأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال عن جدارة

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم عرضا قويا أمام شبيبة الساورة الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب في ختام مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.



وأضاف أن الأهلي استحق التأهل إلي دور الثمانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على بطل الجزائر بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن الفريق أنهى مرحلة صعبة في البطولة الإفريقية، وأن القادم في غاية الأهمية.



وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن شخصية اللاعبين ظهرت في مراحل الحسم بدور المجموعات، وأن البطولة بشكل عام دائما ما تأتي خطوة بخطوة، فالبداية تكون بدور الـ32 ثم مرحلة المجموعات، وصولا إلى المواجهات الأصعب بداية من دور الثمانية.



وأشاد عبدالحفيظ بحضور جماهير الأهلي في مباراة شبيبة الساورة، مؤكدا أن حضورهم كان دافعا وحافزا لتحقيق نتيجة كبيرة، وتأكيد الصعود عن جدارة إلى دور الثمانية بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة.



وقال مدير الكرة إن الأهلي يحتاج إلى جماهيره في كل وقت لاسيما في دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الأهلي سيواجه أحد الفرق التي تحظى بشعبيه ودعم جماهيري.



وشدد عبدالحفيظ على أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن الجهاز الفني منح الفريق راحة ثلاثة أيام؛ لالتقاط الأنفاس بعد فترة ضغط في المباريات، على أن يعود بعدها الأهلي للاستعداد لمباراة الزمالك في الدوري.

