هشغلهم فى كروت الشحن.. الأمن يكشف لغز نصاب الـ 4 ملايين جنيه

نجح ضباط مركز شرطة الخانكه بمديرية أمن القليوبية، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.



تبلغ لوحدة مركز شرطة الخانكه بمديرية أمن القليوبية من ( خمسة أشخاص) بتضررهم من المدعو/حمدى.ي.س ، سن 48 ، موظف بأحد المستشفيات، ومقيم بدائره المركز لتحصله منهم وآخرين على مبالغ مالية بإجمالى أربعة ملايين جنيه بزعم تشغيلها بنشاط تجارى متمثل فى شراء وبيع كروت الشحن الخاصة بالهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية ، وتوقف عن سداد الإرباح ، ولدى مطالبتهم له برد المبالغ تهرب من السداد .



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل عدم السداد لتعثره المفاجئ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .