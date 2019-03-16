أول تعليق من إيهاب جلال بعد رباعية المصري في سموحة

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، سعادته الغامرة بالفوز على فريق سموحة الذي جاء ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص الجميع داخل النادي المصري على التشبث بالمنافسة على دخول المربع الذهبي.



وفاز المصري على فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي اقيمت اليوم السبت باستاد الجيش بالسويس في إطار الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الممتاز.



وشدد إيهاب جلال على انه برفقة الجهاز الفني حرص على تهدئة اللاعبين قبيل انطلاق المباراة التي جاءت عصيبة بسبب تراجع نتائج سموحة خلال الفترة الأخيرة ، مشيرًا أن الهدوء دائمًا هو طريق المصري للفوز.



وعن سبب غياب جابر وكريم العراقي،اكد ايهاب جلال ان الاصابة هي التي حالت دون الدفع بهما في التشكيل الأساسي على الرغم من تألقهما في المباراة الاخيرة مع المصري مشيدًا بأداء لاعبي المصري بالكامل وبالهدف التاريخي لمحمود وادي والذي يعد أحد أجمل أهداف الدوري العام ، مشيرًا أن الهدف جاء تتويجًا لمجهودات محمود وادي على مدار شوطي المباراة.

