أسعار الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، 17 مارس 2019 على أسعار إغلاق أمس، السبت، والتى سجلت تراجعا بمعدل جنيه في الجرام الواحد.



وسجل الجرام عيار 24 نحو 720 جنيها، وعيار 21 نحو 631 جنيهًا، وعيار 18 نحو 541 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5050 جنيها.



وعاود الذهب في الأسواق العالمية الصعود فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

