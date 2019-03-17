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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 17 مارس 2019

الأحد 17/مارس/2019 - 09:29 ص
اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
آمنة عبدالعظيم
شهدت أسعار الحديد، اليوم، الأحد 17 مارس 2019، استقرارا، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 650 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجل حديد بشاي 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا و525 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الأسمنت بمستهل التعاملات اليوم، وتصدرت العربية للأسمنت الأسعار بقيمة 855 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 845 جنيها للطن، ثم العسكرى بني سويف بسعر 835 جنيها للطن، وتبعه لافارج بسعر 825 جنيها للطن، وسجل أسمنت العريش العسكري سعر 820 جنيها للطن.

وسجل التعمير والنصر والسويس 815 جنيها للطن، وسجل جنوب الوادى 815 جنيها للطن ثم ميديكوم أسوان بــ 815 جنيها للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى 815 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيها للطن، فسجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ 820 جنيها، وتلاه العامرية بسعر 795 جنيها وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملي وردي 25×12×6 سم 839 جنيها للألف طوبة.

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