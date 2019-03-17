كوب من هذا المشروب أفضل لمعدتك في الصباح

اعتاد الكثيرون على تناول كوب القهوة أو الشاي في الصباح فور الاستيقاظ، للحصول على النشاط والتركيز، لكن الأطباء ينصحون بالتوقف عن هذه العادة نظرًا لخطورتها على المعدة، فقد تتسبب في التهابات وقرحة بالمعدة، لذا من الأفضل تناولها بعد وجبة الإفطار.



وبعيدًا عن القهوة والكافيين، فإن أفضل مشروب عليك تناوله صباحًا فور الاستيقاظ هو كوب من الماء الدافئ مع قطرات من عصير الليمون، وذلك وفقًا لموقع coveteur.



ما فوائده؟

يساعد البكتين في الليمون على تحسين عملية الهضم ، كما أن الليمون مصدر هام لإزالة السموم من الجسم، كما أن الماء مع الليمون يساعد أيضا في كبح شهيتك ويعزز الشبع، ويساعد في تنشيط الجهاز الهضمي ، وهو أفضل مشروب يمكنك بدء يومك به.



بعد مشروبك الماء بالليمون، تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على البروتين والدهون الصحية والألياف مثل البيض وشريحة من الخبز وثمرة فاكهة مع ثمرة خيار أو طماطم.



