ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

في جولة وزير التموين بكفر الشيخ: الأرز بـ 9 جنيهات واللحوم الطازجة بـ 85 جنيها

الأحد 17/مارس/2019 - 10:50 ص
دلتا ماركت
دلتا ماركت
محمد صبيح
تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، أحد منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة "دلتا ماركت"، على هامش افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع.

واطمأن الوزير على توافر السلع الغذائية، حيث سأل الوزير عن سعر الأرز الأبيض المعبأ ووجده بـ 9 جنيهات والمكرونة بـ 4 جنيهات زنة 500 جرام واللحوم الطازجة بـ 85 جنيها والدواجن المجمدة بـ 37 جنيها، كما اطمأن الوزير على توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى وبجودة عالية.

رافق الوزير فى الجولة كل من اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة.

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزير النقل لإنشاء كوبري قويسنا لربط شرقها بغربها

بالصور.. حماقي يغني على كرسي في القطامية

مانيفستو الإرهاب.. اعترافات سفاح نيوزيلندا تفضح جهل اليمين المتطرف.. أفكاره تعتمد على خرافة الإبادة الجماعية البيضاء وقتل المسلمين وغير البيض للنجاة

ابن الوز فنان.. نجل وفاء عامر يشارك في أشبع منها مع والدته.. أسماء شريف منير تقتحم مجال التمثيل عبر الفيل الأزرق.. وابن غادة عادل الأحدث

أهالي مدينة نصر يشكون من الكلاب الضالة

جماهير الأهلي تساند الزمالك.. ومغردون: هنبارك له زى ما باركنا لفريقنا

اليوم.. إعلان نتيجة قرعة حج الداخلية في 5 محافظات تعرف عليها .. خدمات

التعليم تقرر تغيير آلية موعد استلام شريحة تابلت أولى ثانوى يتصدر صباح البلد.. فيديو

حقيقة انتحار ابنة مايكل جاكسون بعد اتهامه باغتصاب أطفال

ريكي مارتن يتهم الإعلام الأجنبي بـالتضليل بسبب حادث مسجد نيوزيلندا

شاهد.. حوادث بالدائري ومدخل القاهرة بطريق السويس تؤثر على الحركة المرورية

بث مباشر.. فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة ترصد خلافات جاستين بيبر وهايلي بالدوين.. صور

الفرما.. بلدة السيدة هاجر وبيت آمون ومركز القبائل العربية.. صور

شاهد.. كلاكيت تاني مرة عرسان بالشرقية يشاركون في 100 مليون صحة بحضور المعازيم

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

فيديو

شاهد.. منتدى شباب العالم يطلق منصة جديدة لاختيار أفكار المشروعات
الأرصاد تكشف السبب وراء عدم استقرار الحالة الجوية.. فيديو
منسق منتدى شباب العالم: لدينا 500 ألف عضو من 193 دولة.. فيديو
الرئيس السيسي يشهد جلسة آفاق جديدة بملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان
بدء الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والأفريقي برعاية الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟