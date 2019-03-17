في جولة وزير التموين بكفر الشيخ: الأرز بـ 9 جنيهات واللحوم الطازجة بـ 85 جنيها

تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، أحد منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة "دلتا ماركت"، على هامش افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع.



واطمأن الوزير على توافر السلع الغذائية، حيث سأل الوزير عن سعر الأرز الأبيض المعبأ ووجده بـ 9 جنيهات والمكرونة بـ 4 جنيهات زنة 500 جرام واللحوم الطازجة بـ 85 جنيها والدواجن المجمدة بـ 37 جنيها، كما اطمأن الوزير على توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى وبجودة عالية.



رافق الوزير فى الجولة كل من اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة.