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أخبار العالم

مقتل جنود إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

الأحد 17/مارس/2019 - 12:20 م
مقتل إسرائيليين في
مقتل إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية
رحيم يسري
قتل 3 جنود إسرائيليين اليوم الأحد، في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وبحسب الوكالة جرى إطلاق نار بين جنود ومسلحين فلسطينيين تعتقد قوات الاحتلال انهم منفذو العملية، كما أصيب جنود آخرين.

ولقي جنديان اسرائيليان ومستوطن مصرعهم في عملية "طعن وإطلاق نار" على مفترق مستوطنة "ارئيل" شمال مدينة سلفيت، وأصيب 4 مستوطنين بجراح خطيرة وصفت 2 منها بالميؤوس منها، حيث وصل شاب إلى مفترق المستوطنة، وطعن جنديا اسرائيليا وقتله، وأخذ سلاحه وأطلق النار على الجندي الآخر وأصابه وقتل متأثراً بعد وقت قصير، وانسحب من المكان وأطلق النار على 4 مستوطنين أمامه وفر بسلام.

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