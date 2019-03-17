مقتل جنود إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

قتل 3 جنود إسرائيليين اليوم الأحد، في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.





وبحسب الوكالة جرى إطلاق نار بين جنود ومسلحين فلسطينيين تعتقد قوات الاحتلال انهم منفذو العملية، كما أصيب جنود آخرين.



