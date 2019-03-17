حيلة سهلة لتثبيت المانكير على الأظافر

المانكيير من أكثر الأشياء التى تظهر جمال أظافر المرأة وتزين يدها لكن مع الاسف يتحمل هذا الجمال لمظهر منفر عندما تزول بعض الأجزاء منه وتبقى أجزاء اخرى اعلى الأظافر.



عرض موقع " bold sky" حيلة سهلة جدا تجعل المانكيير يدوم فترة أطول أعلى الأظافر وهى استخدام الخل ينصح بضرورة مسح أظافرك بالخل قبل وضع طبقة المانكيير الأساسية.



يساعد تطبيق الخل على الأظافر بمساعدة قطعة قطن على إزالة تراكم الزيوت الطبيعية على الظفر، ما يسمح لطلاء الأظافر بالبقاء لفترة أطول من الوقت بمجرد أن يجف الخل على الظفر.