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تعليم

هندسة سوهاج تنظم ندوة طلابية عن المخاطر الصحية للتدخين والإدمان

الأحد 17/مارس/2019 - 06:29 م
هندسة سوهاج تنظم
هندسة سوهاج تنظم ندوة طلابية عن المخاطر الصحية للتدخين
خالد رياض
شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عصر اليوم جانب من فعاليات الندوة التثقيفية الطلابية عن "المخاطر الصحية للتدخين والإدمان وطرق الوقاية منها"، والتي نظمتها كلية الهندسة بالتعاون مع كلية الطب البشري، وذلك بقاعة السيمنار وبحضورالدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وخلال الندوة تحدث رئيس الجامعة عن أهمية التكامل والتنسيق بين الكليات في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الهادفة، والتي من شأنها زيادة وعي الطلاب ببعض القضايا والموضوعات الهامة بالمجتمع، موضحًا أن الندوة جاءت بالتزامن مع صدور قرار حكومي بإجراء فحوصات فجائية للكشف عن تعاطي العاملين بالجهات الحكومية لأي أنواع من المخدرات الأمر الذي يترتب عليه الفصل من العمل لمن ثبت في حقهم ذلك.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة إلى أن الندوة حاضر بها الدكتور أحمد حامد والدكتورة إيمان رشدي بكلية الطب البشري، وتحدثوا عن أهم الأسباب والدوافع والأخطار الصحية الناجمة عن التدخين والإدمان على كافة أجزاء الجسم، بالإضافة إلى توضيح كيفية الحد من انتشار هذا المرض، وطرق الوقاية والعلاج.

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