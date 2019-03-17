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أخبار العالم

إسرائيل تفجر مفاجأة عن سفاح نيوزيلندا

الأحد 17/مارس/2019 - 11:04 م
سفاح نيوزيلندا فى
سفاح نيوزيلندا فى المحكمة بتهمة القتل
أحمد قاسم
كشف مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، أن الإرهابي برينتون تارانت، منفذ الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات، قد زار إسرائيل قادما من تركيا.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن المسئول قوله إن "الإرهابي برينتون تارانت منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا زار إسرائيل قبل عامين".

وأضاف أن "تارانت وصل إسرائيل في الـ 25 من أكتوبر عام 2016 حاملا جوازه الأسترالي، وتم منحه تأشيرة زيارة مدتها 3 شهور في مطار بن جوريون الدولي"، مشيرًا إلى أنه مكث في إسرائيل 9 أيام، ولم تكن هناك أي معلومات أو شبهات حوله".

وذكرت القناة أن "الإرهابي تارانت وصل إلى إسرائيل بعد قضائه عدة أيام في تركيا".

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