ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجد المصرى يدعم أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:58 ص
ماجد المصرى
ماجد المصرى
محمد بدران
دعم النجم ماجد المصرى، الفنان أشرف زكي لاختياره فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقبلة، المقرر إقامتها (الجمعة 22 مارس).

ونشر ماجد صورة لأشرف زكي عبر "انستجرام"،وعلق عليها: "مقدمًا يا دكتور".

وتعقد انتخابات النقابة فى نادى نقابة الممثلين، حيث سيتنافس أشرف زكي على منصب النقيب، كما سيتم انتخاب مجلس جديد، وعلى رأس المرشحين الفنانان إيهاب فهمي ونهال عنبر.
ماجد المصرى يدعم أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية صارت مصنعا للخيانة الوطنية

عمرو أديب عن بيع حمامة بـ 1.25 مليون دولار: ممكن تتحشي فريك ..فيديو

جم يكحلوها عموها .. الجيزة تعتذر عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية

يوم أسود على فيسبوك في 2019.. استقالات جماعية تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي

حملة شعبية في نيوزيلندا لتسليم الأسلحة.. و95 مليون جنيه تبرعات لأسر الضحايا حتى الآن

أبو الدهب: تنازلت عن 340 ألف جنيه من أجل قميص الأهلي

تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور

الجزيرة بطلا لكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي في مباراة مثيرة .. فيديو

وظيفة الأحلام بـ40 ألف جنيه.. مفيش حضور وانصراف ولا تحتاج مؤهل

عمرو أديب عن احتفال الهضبة بعيد ميلاد دينا الشربيني: خاف من الحسد إحنا اتهرينا

شاهد.. أحمد دياب يعرض لقطة إنسانية لـ السيسي.. ويعلق: رئيس ابن بلد

مفاجأة.. التحريات: ضابط الهرم قتل صديقته لمعاتبته على معاكسة فتاة أخرى.. ضربها بالبوكس قطعت النفس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟