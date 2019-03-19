ماجد المصرى يدعم أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

دعم النجم ماجد المصرى، الفنان أشرف زكي لاختياره فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقبلة، المقرر إقامتها (الجمعة 22 مارس).
ونشر ماجد صورة لأشرف زكي عبر "انستجرام"،وعلق عليها: "مقدمًا يا دكتور".
وتعقد انتخابات النقابة فى نادى نقابة الممثلين، حيث سيتنافس أشرف زكي على منصب النقيب، كما سيتم انتخاب مجلس جديد، وعلى رأس المرشحين الفنانان إيهاب فهمي ونهال عنبر.
ونشر ماجد صورة لأشرف زكي عبر "انستجرام"،وعلق عليها: "مقدمًا يا دكتور".
وتعقد انتخابات النقابة فى نادى نقابة الممثلين، حيث سيتنافس أشرف زكي على منصب النقيب، كما سيتم انتخاب مجلس جديد، وعلى رأس المرشحين الفنانان إيهاب فهمي ونهال عنبر.