الكشف على 261 حالة في قافلة طبية لجنوب الوادي بنجع حمادى

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بقرية عزبة آدم مركز نجع حمادى، في إطار الدور المجتمعى للجامعة، لجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة وإشراف الدكتور يوسف الغرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأوضح الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة تمكنت من تقديم العلاج المجاني لـ 261 حالة في التخصصات التالية الباطنة 40 حالة والرمد 100 حالة والعظام 60 حالة والأنف والأذن اذن 20 حالة والأطفال 20 حالة والجلدية 21 حالة.



وأشار غرباوى، إلى أن القافلة شارك فيها أطباء من كليتى الطب والصيدلة، وذلك ضمن القوافل المتنوعة التى تسيرها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن القافلة تأتى فى إطار القوافل المتنوعة التي تنظمها الجامعة للمناطق المحيطة.

