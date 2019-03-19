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منوعات

القبض على شبيه سفاح نيوزيلندا.. طعن شابا في إنجلترا لاعتقاده بأنه مسلم.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
أحمد شريف
اعتقل فينس فولر، 50 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية بعد هجومه المزعوم على شاب اعتقد أنه مسلم بعصا البيسبول والسكين في قرية ستانويل الإنجليزية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال شهود إن رجلًا كان يصيح "يجب على جميع المسلمين أن يموتوا"، خلال الحادث الذي وقع في قرية ستانويل، حيث أوضحت الشرطة أن هجوم الرجل مستوحى من الفكر اليمين المتطرف.

وقال "الجيران" في فيولا أفنيو، ستانويل، بالقرب من مطار هيثرو، إنهم سمعوا رجلًا يصرخ "يجب أن يحكم المتعصبون البيض"، قبل أن يطعن شابا يبلغ من العمر 19 عامًا في موقف سيارات قريب من تيسكو ليل السبت.

وكان قد تم السماح للضحية بالذهاب من المستشفى في وقت سابق اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية الليلة الماضية.

وقال المحقق نيجيل دوك، ضابط مكافحة الإرهاب: "نعتقد أن الضحية، وهو شاب من جنوب أوروبا يبلغ من العمر 19 عامًا، ربما كان مستهدفًا بسبب مظهره العرقي".

كما أكد السيد دواك أن الشرطة ستبقى متمركزة في القرية بعد تشديد الإجراءات الأمنية حول المساجد.

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