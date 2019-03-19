ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تعرف على حقيقة إلغاء ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:57 م
ضم سنة الامتياز
ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات الخبرة لأعضاء المهن الطبية، مُشددةً على أنه يتم ضم هذه السنة بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق كافة العاملين بالمنظومة الصحية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بالوسط الطبى.

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية (أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وأخصائي التمريض)، بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

ترشيحاتنا

طلب منها ممارسة الجنس الحرام فسقط فى قبضة الأمن .. سكرتير محكمة طنطا يدفع ثمن خيانة الأمانة

أول رد فعل من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

صلاة أوصى بها الرسول تؤديها في العمر مرة واحدة تغفر لك جميع ذنوبك

شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

لمنع التلاعب في المحاضر.. الكهرباء تسيطر على سرقات التيار بهذا الإجراء

أرقام يجب أن تعرفها عن مشوار ميدو مع الوحدة السعودي بعد إقالته

مجموعة سياسية جزائرية تطالب بوتفليقة بالتنحي والجيش بعدم التدخل

زيدان متمسك بضم نجم ليفربول

6 حيل لنسف الدهون بأقل مجهود

رئيس آثار القاهرة: صورة الغفير الذي يحمل تمثال الكاتب المصري تعود لـ 2002.. فيديو

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم..فيديو

اتحاد الكرة يكشف حقيقة نقل مباراة القمة من استاد برج العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس المترو يتفقد محطتي الشهداء والمرج الجديدة بعد تشغيلها تجريبيا

رئيس مجلس النواب يزور مطرانية أسوان.. صور

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

عاش هنا .. يوثق رحلة أحمد بهجت صاحب كلمتين وبس وصندوق الدنيا

أنصنا.. مدينة السحرة كانت تدر لخزينة الدولة ألف دينار سنويا.. صور

فيديو

التنمية والعمل بالسودان: التكامل العربي الأفريقي يحتاج إلى خطوات تسبقه.. فيديو
شاهد.. الشرطة الهولندية تنشر صورة مطلق النار في أوتريخت
الإسكان تعلن وضع خطط زمنية مكثفة لتسليم الوحدات الجديدة.. فيديو
الأم المثالية بالبحيرة: قلت للإرهابيين في العريش أنا جاية أصلي ضربوني بالنار.. فيديو
محمد موسى: مؤسسات الاتحاد الإفريقي تحتاج للدعم والتفعيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟