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شاهد.. الآثار المدمرة لحريق محطة بتروكيماويات في تكساس الأمريكية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:56 م
حريق هائل يلتهم محطة
حريق هائل يلتهم محطة بتروكيماويات بأمريكا
هاني حسين
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة ترصد الآثار المدمرة لحريق هائل يلتهم محطة بتروكيماويات في ولاية تكساس الأمريكية.

ونشب حريق هائل التهم محطة "بتروكيماويات" في مدينة هيوستن جنوب شرق ولاية تكساس الأمريكية، وامتد الحريق إلى 5 خزانات ضخمة.

ودعت السلطات المحلية السكان إلى توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة بعد اندلاع الحريق، وأظهرت اللقطات محاولات رجال الإنقاذ إخماد الحريق.

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