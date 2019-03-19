انستجرام يطلق ميزة التسوق الإلكتروني لمستخدميه داخل هذه الدولة

تستعد منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة انستجرام لتدشين ميزة جديدة، تحمل اسم “Checkout”، تتيح للمستخدمين التسوق إلكترونيًا من علاماتهم التجارية المفضلة دون البحث المطول على الإنترنت.



يستطيع مستخدمو انستجرام شراء منتجاتهم أثناء التنقل بين الحسابات المختلفة، واختيار المقاس والألوان، ومن ثم الدفع وتأكيد معلومات التسليم، ويقوم انستجرام بتخزين المعلومات التى تم إدخالها بعد اول عملية شراء خلال التطبيق لتسهيل عملية الشراء فى المستقبل.



وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فميزة “Checkout” ستكون متاحة فقط فى الولايات المتحدة الأمريكية، لهذه العلامات التجارية Nike و Prada وZara وBurberry و Mac وAdidas و H&M.