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حوادث

ضبط صاحب محل أجبر عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:44 ص
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط صاحب محل قام بإجبار عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه لخلافات بينهما.

وتبلغ الى المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة المرج من عامل بمحل "فراشة" كائن بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم ومقيم بمحافظة المنيا "مصاب بجرح سطحى بالجبهة وكدمة بالرأس" بتضرره من صاحب المحل عمل المبلغ، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع عدد 17 إيصال أمانة على بياض.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليه اعترف بإرتكاب الواقعة، مضيفا أنه نظرًا لإكتشافه قيام المجنى عليه بالاستيلاء على عدد من المقاعد والأدوات الكهربائية من داخل المحل عمله فقام بالتعدى عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه على بياض استرداد المسروقات.

وبإرشاد المشكو فى حقه تم ضبط 17 إيصال أمانة مزيلين ببصمة وتوقيع المجنى عليه داخل المحل، وبسؤال المجنى عليه بارتكاب الواقعة وأنكر واقعة السرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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