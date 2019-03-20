الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بالخليل بسبب منشور على الـ فيس بوك

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاة فلسطينية من الخليل جنوب الضفة الغربية، على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي.





وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة اسراء حماد طه أبو سنينه (22 عاما) على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف؛ بحجة منشور لها على الفيس بوك" عن المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمي اعتقلت شابا أمس الأول قرب الحرم الإبراهيمي بزعم انه يحمل سكينا، كما اعتقلت قبله بساعات أيضا فتاة فلسطينية لنفس الذريعة.