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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بالخليل بسبب منشور على الـ فيس بوك

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاة فلسطينية من الخليل جنوب الضفة الغربية، على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة اسراء حماد طه أبو سنينه (22 عاما) على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف؛ بحجة منشور لها على الفيس بوك" عن المسجد الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمي اعتقلت شابا أمس الأول قرب الحرم الإبراهيمي بزعم انه يحمل سكينا، كما اعتقلت قبله بساعات أيضا فتاة فلسطينية لنفس الذريعة.

في سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال، محيط مدرسة النهضة الأساسية للبنين وسط مدينة الخليل، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل صوبها.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت محيط المدرسة، واعتلت منطقة "قب الجانب" المحاذية لها، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية والصوتية صوبها، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلبة.

كما داهمت تلك القوات بلدات بيت كاحل، وسعير، ودورا، وفتشت عدة منازل فيها، وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

يذكر أن محافظة الخليل تعد أكبر محافظات الضفة الغربية، ويسكنها ما يقدر بستمائة ألف فلسطيني.. وتعاني الخليل- كما هي الحال في القدس- من تغلغل الاستيطان في قلبها وداخل أحيائها.

ويتهم الفلسطينيون،إسرائيل بمحاولة إخلاء مدينة الخليل من الشهود على تصرفاتها في الضفة الغربية من خلال طرد قوة المراقبين الأجانب (بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل "تيف") والتي أنشئت بعد أن قتل مستوطن يهودي 29 فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل في عام 1994. 

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